De Vrij. Stefan De Vrij potrebbe lasciare l’ Inter già a gennaio per cercare più spazio in vista del Mondiale. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il centrale olandese è finito sul taccuino del Barcellona, club alla ricerca di un difensore centrale con esperienza e leadership, capace di adattarsi rapidamente al contesto spagnolo. La situazione in casa nerazzurra, con un minutaggio limitato per De Vrij, spinge il giocatore a valutare nuove opportunità. Il Barcellona, reduce da assenze importanti come quelle di Andreas Christensen e Ronald Araujo, ha rivisto i propri piani di mercato e sta monitorando profili che possano rafforzare il centro della difesa senza rischiare investimenti eccessivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

© Ilnerazzurro.it - De Vrij, il Mundo Depurtivo è sicuro: Barcellona sull’olandese

