De Laurentiis | I calciatori non dovrebbero essere dipendenti ma liberi professionisti Occhio a Dazn

Aurelio De Laurentiis è intervenuto a Radio Crc per i consueti auguri di Natale. «Anche con Benitez avevamo vinto due trofei, ma questi sono diversi. Maradona non si riesce mai ad eguagliare, nessuno è grande come lui che aveva uno spirito da scugnizzo partenopeo. Con Maradona abbiamo anche lavorato a un film. Del Napoli, però, mi sono innamorato da piccolo anche con il ciuccio del diario di Jacovitti. Ho pensato al Mercante in Fiera con i protagonisti di oggi e quelli storici, l’ho subito detto a Bianchini. Sarebbe bello anche fare una serata con primo premio in beneficenza”. Qual è stato il momento più emozionante di questi trofei? «Il passaggio dalla B alla A è stato indimenticabile, un momento che ti segna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

