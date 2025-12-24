De Laurentiis dopo la Supercoppa non le manda a dire
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro. “Avevamo vinto due trofei all’epoca di Benitez nello stesso anno, però erano diversi. Questa volta Scudetto e Supercoppa: non è mica poco. Eguagliare Maradona? Non si può eguagliare, non si è mai grandi quanto lui. Lui aveva questo spirito da scugnizzo partenopeo, da ragazzo di squadra. Ha lavorato con me, abbiamo passato una nottata insieme molto divertente con lui e Claudia, la moglie, dove mi raccontavano cose straordinarie in un momento in cui io ero ancora a digiuno di calcio”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Leggi anche: Conte manda un messaggio in conferenza: non le manda a dire dopo Napoli-Inter
Leggi anche: De Bruyne, Adani non le manda a dire: il parere è netto
Supercoppa italiana: De Laurentiis: Abbiamo pareggiato i conti Video; Napoli-Bologna, De Laurentiis: 'Avevate qualche dubbio su Conte?'; Conte d'Arabia: la Supercoppa fa tornare i conti al cinepresidente De Laurentiis; Napoli, per la Supercoppa anche De Laurentiis in aereo con gli azzurri. E Conte «pesca» nella Primavera.
De Laurentiis dopo la Supercoppa si rivolge agli “irriverenti”: “Vi racconterò la vera storia del 2023” - Dopo il trionfo in Supercoppa, il presidente azzurro risponde alle critiche, elogia Conte e promette di raccontare un giorno la verità sul post Scudetto ... fanpage.it
Conte d'Arabia: la Supercoppa fa tornare i conti al "cinepresidente" De Laurentiis - La squadra di Antonio Conte vince la finale contro il Bologna che in campionato lo aveva portato ad un passo dalle dimissioni (dopo il 2- avvenire.it
Napoli, De Laurentiis show e frecciata a Spalletti: “Un giorno dirò tutto”. Conte gonfia il petto: “Hojlund e McTominay non giocavano” - Napoli, show di Aurelio De Laurentiis che prima si prende una rivincita poi lancia la frecciata a Spalletti: Un giorno vi racconterò. sport.virgilio.it
Supercoppa Napoli, la lezione di De Laurentiis al calcio italiano ----------------------------------------------- "Ventuno anni fa, quando Aurelio De Laurentiis divenne il proprietario del Napoli, subentrando dopo il fallimento del club, non avevamo né palloni né maglie n - facebook.com facebook
De Laurentiis senza mezze misure dopo il trionfo del Napoli in Supercoppa Italiana #cronachedispogliatoio (1/5) x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.