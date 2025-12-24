Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro. “Avevamo vinto due trofei all’epoca di Benitez nello stesso anno, però erano diversi. Questa volta Scudetto e Supercoppa: non è mica poco. Eguagliare Maradona? Non si può eguagliare, non si è mai grandi quanto lui. Lui aveva questo spirito da scugnizzo partenopeo, da ragazzo di squadra. Ha lavorato con me, abbiamo passato una nottata insieme molto divertente con lui e Claudia, la moglie, dove mi raccontavano cose straordinarie in un momento in cui io ero ancora a digiuno di calcio”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - De Laurentiis dopo la Supercoppa non le manda a dire

Leggi anche: De Laurentiis dopo la Supercoppa non le manda a dire

Leggi anche: Conte manda un messaggio in conferenza: non le manda a dire dopo Napoli-Inter

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Supercoppa italiana: De Laurentiis: Abbiamo pareggiato i conti Video; Napoli-Bologna, De Laurentiis: 'Avevate qualche dubbio su Conte?'; Conte d'Arabia: la Supercoppa fa tornare i conti al cinepresidente De Laurentiis; De Laurentiis dopo la Supercoppa si rivolge agli irriverenti: Vi racconterò la vera storia del 2023.

De Laurentiis dopo la Supercoppa si rivolge agli “irriverenti”: “Vi racconterò la vera storia del 2023” - Dopo il trionfo in Supercoppa, il presidente azzurro risponde alle critiche, elogia Conte e promette di raccontare un giorno la verità sul post Scudetto ... fanpage.it