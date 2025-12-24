De Laurentiis dopo la Supercoppa non le manda a dire
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro. “Avevamo vinto due trofei all’epoca di Benitez nello stesso anno, però erano diversi. Questa volta Scudetto e Supercoppa: non è mica poco. Eguagliare Maradona? Non si può eguagliare, non si è mai grandi quanto lui. Lui aveva questo spirito da scugnizzo partenopeo, da ragazzo di squadra. Ha lavorato con me, abbiamo passato una nottata insieme molto divertente con lui e Claudia, la moglie, dove mi raccontavano cose straordinarie in un momento in cui io ero ancora a digiuno di calcio”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
