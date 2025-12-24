De Laurentiis attacca il sistema | Così si distrugge il calcio Incubi per gli infortuni
Anche gli auguri di Natale diventano un manifesto politico, sportivo e personale per Aurelio De Laurentiis. Ai microfoni di Radio CRC, il presidente del Napoli non usa giri di parole e attacca frontalmente chi governa il calcio. “Quando penso al bus scoperto e ai numeri della diretta Rai capisco quanto questo sport sia centrale, ma chi lo gestisce a livello istituzionale non lo ha ancora compreso. Sono troppo legati alla poltrona e alla rielezione. Così si distrugge il gioco, perché si gioca troppo”. Il punto centrale è la tutela dei calciatori. “Ci stanno facendo venire l’incubo degli infortuni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
