Dato per scomparso in Germania viene trovato nei boschi delle Langhe | i Carabinieri gli fanno un regalo di Natale

La storia a lieto fine di un cittadino tedesco di 57 anni, che viveva isolato nei boschi di Cortemilia, a pochi passi da Alba. A causa di problemi economici, non era più riuscito a mettersi in contatto con la figlia che ne ha denunciato la scomparsa. I carabinieri lo hanno trovato e gli hanno fatto un regalo di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dato per scomparso dalla figlia, 58enne tedesco ritrovato a Cortemilia - I Carabinieri l'hanno rimesso in contatto coi familiari e hanno segnalato il caso ai servizi sociali per le c ... rainews.it