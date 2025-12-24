Dato per scomparso in Germania viene trovato nei boschi delle Langhe | i Carabinieri gli fanno un regalo di Natale
La storia a lieto fine di un cittadino tedesco di 57 anni, che viveva isolato nei boschi di Cortemilia, a pochi passi da Alba. A causa di problemi economici, non era più riuscito a mettersi in contatto con la figlia che ne ha denunciato la scomparsa. I carabinieri lo hanno trovato e gli hanno fatto un regalo di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
