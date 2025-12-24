dario cipullo trovato morto nel canale gli esami chiariscono la causa ma restano i dubbi

L ’autopsia conferma: Dario Cipullo è morto per annegamento. È morto per annegamento Dario Cipullo, il 16enne trovato senza vita nel canale Cavour, alla periferia di Novara, la mattina del 20 dicembre. A chiarirlo è l’autopsia eseguita dalla dottoressa Chiara Pasello, che ha riscontrato la presenza di acqua nei polmoni e lesioni compatibili con un tentativo disperato di uscire dall’acqua. Un dato che rafforza l’ipotesi dell’incidente, già avanzata nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del corpo. Restano però numerosi interrogativi su quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte del giovane, soprattutto sul perché si trovasse in quel punto isolato del canale, a chilometri di distanza da casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

