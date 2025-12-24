Dario Cipullo muore a 16 anni l’autopsia svela tutto | Ecco cosa è successo davvero

La morte di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni ritrovato senza vita nelle acque di un canale dopo una festa di Natale, trova una prima risposta ufficiale negli esiti dell' autopsia. L'esame medico-legale ha confermato che il giovane è deceduto per annegamento, escludendo al momento altre cause dirette. Un passaggio fondamentale per ricostruire quanto accaduto nella notte in cui il sedicenne è scomparso, lasciando sgomenta un'intera comunità. Secondo quanto emerso, i polmoni pieni d'acqua rappresentano l'elemento decisivo che ha portato a stabilire la causa del decesso. Sul corpo sarebbero state riscontrate anche lievi lesioni, ritenute compatibili con un possibile tentativo di uscire dal canale.

Dario, 16enne trovato senza vita nel canale: dalle tracce delle mani, avrebbe cercato di risalire - La tragica morte di Dario Cipullo a Novara ha scosso la comunità. bigodino.it

Dario Cipullo trovato morto a 16 anni nel canale Cavour: il blackout del cellulare e il mistero dell'ultimo messaggio. «Tragico incidente», cosa non torna - Le ultime speranze di ritrovare Dario sano e salvo si sono infrante davanti a un corso d'acqua. leggo.it

Dario Cipullo è morto per annegamento. Nel suo smartphone le ultime ore di vita x.com

Dario Cipullo è morto per annegamento. A confermare la causa del decesso del 16enne è l'autopsia eseguita sul corpo del ragazzo Cosa è emerso sulle ultime ore di vita del giovane: https://fanpa.ge/18wr0. - facebook.com facebook

