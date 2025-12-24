Dario Cipullo morto a 16 anni nel canale dopo la festa di Natale l' autopsia svela cosa è successo | le ultime telefonate
L'autopsia eseguita dal medico legale Chiara Pasello sul corpo di Dario Cipullo, il 16enne trovato morto domenica mattina nelle acque del Canale Cavour ad Agognate alla periferia di Novara,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Trovato morto nel canale, nelle prossime l’autopsia sul corpo di Dario Cipullo: si indaga sulle ultime ore
Leggi anche: Trovato morto nel canale, domani l’autopsia sul corpo di Dario Cipullo: si indaga sulle ultime ore del 16enne
Dario Cipullo, morto a 16 anni in un canale. Amica di famiglia: “Tragico incidente”; Dario Cipullo trovato morto in un canale vicino Novara: aveva 16 anni; Novara, trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì notte; Dario Cipullo, scomparso a Novara, è stato trovato morto in un canale.
Dario Cipullo trovato morto in un canale vicino Novara: aveva 16 anni. Il vocale all’amico con frasi sconnesse - Il sedicenne era sparito venerdì notte dopo essere stato riaccompagnato a casa dagli amici del rugby. ilfattoquotidiano.it
Dario Cipullo morto a 16 anni nel canale del Novarese: un mistero le ultime ore di vita - Il giovane aveva bevuto, il papà di un amico lo ha lasciato a 40 metri da casa ma il canale dista diversi chilometri dall’abitazione. torino.repubblica.it
Novara, 16-godišnjak pronaden mrtav u kanalu: testirano tijelo i mobitel - Dario Cipullo, 16 anni, è stato trovato morto in un canale nel Novarese: accertamenti in corso su corpo e smartphone ... notizie.it
Dario Cipullo è morto per annegamento. Nel suo smartphone le ultime ore di vita x.com
Dario Cipullo è morto per annegamento. A confermare la causa del decesso del 16enne è l'autopsia eseguita sul corpo del ragazzo Cosa è emerso sulle ultime ore di vita del giovane: https://fanpa.ge/18wr0. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.