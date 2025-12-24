Dario Cipullo è morto per annegamento | tutti i punti ancora non chiari sul decesso del 16enne

Dario Cipullo, il 16enne trovato privo di vita il 20 dicembre ad Agognate (poco fuori Novara), è morto per annegamento. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia condotta dalla dottoressa Chiara Pasello. L'esperta avrebbe trovato acqua nei polmoni del ragazzo e lievi lesioni compatibili. 🔗 Leggi su Today.it

Dario Cipullo morto per annegamento, l’autopsia: “Lesioni compatibili con tentativo di uscire dal canale” - Vanno avanti senza sosta le indagini dei Carabinieri, coordinati dalla pubblico ministero della Procura di Novara Alessia Careri, sul decesso di Dario Cipullo. fanpage.it