Dario Cipullo è morto per annegamento | tutti i punti ancora non chiari sul decesso del 16enne
Dario Cipullo, il 16enne trovato privo di vita il 20 dicembre ad Agognate (poco fuori Novara), è morto per annegamento. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia condotta dalla dottoressa Chiara Pasello. L'esperta avrebbe trovato acqua nei polmoni del ragazzo e lievi lesioni compatibili. 🔗 Leggi su Today.it
