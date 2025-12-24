Dallo sviluppo del campus ai problemi dei posti letto | incontro tra il circolo Pd di Porta Nuova e il rettore dell' università d' Annunzio
Lo sviluppo del polo universitario di viale Pindaro vome volano per la crescita di tutta la città. E’ di questo che si è parlato nell’incontro informale che i rappresentanti del circolo Pd Giuseppe Di Vittorio di Porta Nuova hanno avuto con il rettore Liborio Stuppia. “Lo sviluppo dell’università. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
