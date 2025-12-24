Dall’Heritage ad American Freedom la battaglia culturale nella destra si fa dentro i think tank

Negli ambienti della destra statunitense, le tensioni culturali si riflettono nei cambiamenti all’interno dei think tank. Recentemente, la Heritage Foundation ha visto numerosi membri abbandonare la propria guida, segnando un passo significativo nelle dinamiche interne di questa fazione politica. Questa evoluzione evidenzia come le battaglie ideologiche si svolgano anche a livello di organizzazioni di pensiero, influenzando la direzione e le strategie del movimento conservatore.

La Heritage Foundation perde, copiosamente, pezzi. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, ad abbandonare il think tank guidato. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

