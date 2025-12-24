Dalle Olimpiadi a una nuova, affascinante sfida sportiva. Nella nuova puntata di Ginnasticomania incontriamo Valentina Marino, protagonista di un percorso unico nel panorama sportivo italiano. Ex campionessa della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, Valentina ha scritto pagine storiche dello sport azzurro: cinque titoli mondiali, la partecipazione a un’Olimpiade e il merito di aver portato per la prima volta l’Italia ai Giochi Olimpici nella disciplina. Oggi il suo viaggio continua in un’altra direzione, altrettanto impegnativa e affascinante: è infatti giudice internazionale di pole dance, disciplina in forte crescita a livello mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dalle Olimpiadi alla pole dance: la nuova vita sportiva di Valentina Marino

Leggi anche: Italia, inaugura il primo palo pubblico per “pole dance”. Le proteste furiose dalle donne

Leggi anche: Pole dance, la "Fra palo e realtà academy" protagonista al Pole Earth 2025. E c'è anche un argento

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Contributi Federazioni sportive 2026: quanti soldi guadagnano? Calcio in pole, che crescita per tennis e nuoto.

Dalle Olimpiadi alla pole dance: la nuova vita sportiva di Valentina Marino

Si è svolta domenica 21 dicembre, in Piazza Cesare Battisti, l’iniziativa “Olimpiadi della civiltà”, promossa dai volontari di RetakeBari nell’ambito del secondo appuntamento di collaborazione con "Piazza Idea". Un’azione di cittadinanza attiva dedicata alla cur - facebook.com facebook