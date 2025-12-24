dalla stazione alla cattedrale le messe di zuppi per natale e si celebra la fine del giubileo

Dalla stazione alla cattedrale, le messe di Zuppi per Natale segnano l’atmosfera di questo periodo. In concomitanza, si celebra la conclusione del Giubileo, momento di riflessione e di speranza. Con l’arrivo della vigilia di Natale, si apre ufficialmente il periodo di vacanze dedicato alla Natività, offrendo a tutti l’occasione di partecipare a momenti di spiritualità e di comunità.

Siamo arrivati alla vigilia di Natale, festività che apre il lungo periodo di vacanze in occasione della Natività. Ecco quali sono le messe che l’ arcivescovo Matteo Zuppi celebrerà in questi giorni. A partire da stasera, quando alle 21 il cardinale sarà nella Hall dell’Alta velocità della stazione centrale per presiedere la liturgia della vigilia. Un momento proposto da Comunità di Sant’Egidio, Albero di Cirene, Comunità di Villaregia, Caritas diocesana, Centro Astalli, Cooperativa Sociale DoMani, e altre realtà. Poi, alle 23, nella cattedrale di San Pietro il presidente della Cei celebrerà la messa della notte di Natale (disponibile su Trc Bologna sul canale 15), preceduta alle 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

