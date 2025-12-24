Dalla notte di Natale all’Epifania | il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Leone XIV

Roma, 24 dicembre 2025 – Con la messa nella notte di Natale prende ufficialmente il via il calendario delle celebrazioni liturgiche natalizie presiedute da Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro. Un programma intenso che accompagnerà i fedeli dalla solennità del Natale del Signore fino all’Epifania, segnando anche la conclusione del Giubileo Ordinario 2025 dedicato alla speranza. La messa nella notte di Natale e il giorno di Natale. Il primo appuntamento è fissato per questa sera alle 22, quando il Pontefice presiederà la messa nella notte della solennità del Natale del Signore nella Cappella Papale della Basilica Vaticana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Messa nella notte di #Natale presieduta da #PapaLeoneXIV, in diretta dalla Basilica di San Pietro Mercoledì #24dicembre ore 21.40 su #TV2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 www.tv2000.it/ufficiostampa/p=380122 #PapaLeone #Leo - facebook.com facebook