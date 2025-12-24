Dal tempio buddista alla moschea l' Anagrafe di Verona ospita il presepe inclusivo realizzato dai detenuti di Montorio

Da martedì 23 dicembre, all’ingresso dell’Anagrafe di via Adigetto a Verona, i visitatori vengono accolti da un presepe speciale, capace di parlare a tutti. È il “Presepe della Concordia”, realizzato dai detenuti della casa circondariale di Montorio attraverso un percorso creativo che ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Il Tempio degli Olandesi di Livorno potrebbe diventare una moschea

Leggi anche: Accolta al Tempio dal sindaco e dai ragazzi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

All'ingresso dell'anagrafe il presepe della concordia realizzato dai detenuti di Montorio.

Il monaco a capo del più famoso tempio buddista cinese è nei guai - Domenica il celebre tempio buddista di Shaolin, in Cina, ha annunciato che il suo abate Shi Yongxin è indagato per appropriazione indebita e malversazione di fondi destinati al tempio. ilpost.it

Al tempio buddista Lama Tzong Khapa di Pomaia dove la direzione laica ha fatto mettere le reti sono arrivati i carabinieri. - facebook.com facebook