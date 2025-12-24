Dal tempio buddista alla moschea l' Anagrafe di Verona ospita il presepe inclusivo realizzato dai detenuti di Montorio
Da martedì 23 dicembre, all’ingresso dell’Anagrafe di via Adigetto a Verona, i visitatori vengono accolti da un presepe speciale, capace di parlare a tutti. È il “Presepe della Concordia”, realizzato dai detenuti della casa circondariale di Montorio attraverso un percorso creativo che ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it
All'ingresso dell'anagrafe il presepe della concordia realizzato dai detenuti di Montorio.
