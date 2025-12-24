Dal profumo alla tavola | il bergamotto protagonista del ricettario Bergarè 2025

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal profumo iconico che ha reso celebre la Calabria nel mondo alle preparazioni quotidiane di cucina: il bergamotto fresco conquista un nuovo spazio, quello della tavola. Con il ricettario ufficiale Bergarè 2025, la Camera di commercio di Reggio Calabria racconta e valorizza l’utilizzo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

dal profumo alla tavola il bergamotto protagonista del ricettario bergar232 2025

© Reggiotoday.it - Dal profumo alla tavola: il bergamotto protagonista del ricettario Bergarè 2025

Leggi anche: Mission di Bergarè, Tramontana: "Far emergere la poliedricità del bergamotto e il legame profondo con il territorio"

Leggi anche: Bergarè: al Castello Aragonese giornata di studio "Il bergamotto: storia, ricerca e innovazione"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dal profumo alla tavola: il bergamotto protagonista del ricettario Bergarè 2025.

profumo tavola bergamotto protagonistaIl Bergamotto protagonista della cucina quotidiana con il ricettario di Bergarè 2025 - Essenza pregiata per l’alta profumeria ma anche ingrediente versatile, fresco e identitario da portare ogni giorno in tavola. msn.com

profumo tavola bergamotto protagonistaChe cos’è il bergamotto e perché fa bene: proprietà e utilizzi - Ricco di flavonoidi, vitamine e composti bioattivi, è al centro di numerosi studi per il possibile supporto al controllo del colesterolo, dei trigliceridi e della salute cardiovascolare, fra alimentaz ... italiaatavola.net

Chef e pasticceri stanno rilanciando l'insospettabile bergamotto - È un frutto difficile da trovare, non si consuma come un’arancia o un limone, ma custodisce dentro di sé una forza aromatica e una complessità che affascinano». gamberorosso.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.