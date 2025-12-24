Dal profumo alla tavola | il bergamotto protagonista del ricettario Bergarè 2025
Dal profumo iconico che ha reso celebre la Calabria nel mondo alle preparazioni quotidiane di cucina: il bergamotto fresco conquista un nuovo spazio, quello della tavola. Con il ricettario ufficiale Bergarè 2025, la Camera di commercio di Reggio Calabria racconta e valorizza l’utilizzo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Mission di Bergarè, Tramontana: "Far emergere la poliedricità del bergamotto e il legame profondo con il territorio"
Leggi anche: Bergarè: al Castello Aragonese giornata di studio "Il bergamotto: storia, ricerca e innovazione"
Dal profumo alla tavola: il bergamotto protagonista del ricettario Bergarè 2025.
Il Bergamotto protagonista della cucina quotidiana con il ricettario di Bergarè 2025 - Essenza pregiata per l’alta profumeria ma anche ingrediente versatile, fresco e identitario da portare ogni giorno in tavola. msn.com
Che cos’è il bergamotto e perché fa bene: proprietà e utilizzi - Ricco di flavonoidi, vitamine e composti bioattivi, è al centro di numerosi studi per il possibile supporto al controllo del colesterolo, dei trigliceridi e della salute cardiovascolare, fra alimentaz ... italiaatavola.net
Chef e pasticceri stanno rilanciando l'insospettabile bergamotto - È un frutto difficile da trovare, non si consuma come un’arancia o un limone, ma custodisce dentro di sé una forza aromatica e una complessità che affascinano». gamberorosso.it
Sonia Peronaci. . Spaghetti allo scoglio: il mare in famiglia sulla tua tavola Profumo di mare e di ricordi d’infanzia: gli spaghetti allo scoglio ti riportano alle cene estive in famiglia, tra risate e storie di mare. Un primo piatto campano che celebra la tradizione, per - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.