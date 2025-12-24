Scali a Budapest, Tirana, La Valletta, ma anche a Roma e Napoli. Lunghe attese per coincidenze e ritardi. Voli ad orari improponibili. È l’odierna Odissea degli Ulisse siciliani che ogni anno per le feste comandate e in estate, per evitare di spendere uno stipendio in voli, sono costretti a girare l’Europa e l’Italia per tornare a casa. “Ho impiegato 20 ore per arrivare a Licata (Agrigento), mi sono imbarcato da Torino per Budapest, due ore di viaggio più altri 9 di attesa in Ungheria, tra lo scalo e il ritardo della coincidenza, e infine sono atterrato a Catania”, ci racconta Guglielmo Rizzo, 23 anni supplente di informatica e iscritto all’università a Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Da Torino a Catania? Servono 20 ore e si passa da Budapest". "Io ho fatto scalo a Cracovia". Il caro-voli e l'odissea di chi torna in Sicilia per le feste

