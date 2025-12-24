Da Timor est una lezione all' occidente sull' eclissi del sacro

Da Timor Est arriva una riflessione sull’eclissi del sacro nell’Occidente. Un terzo della popolazione di un piccolo paese si riunisce per assistere alla messa del Papa, offrendo uno sguardo semplice e diretto sulla relazione tra fede e comunità. Questa scena richiama l’importanza della spiritualità come elemento di coesione e identità, in un contesto di tradizioni radicate e pratiche condivise.

Roma. Un terzo dell’intera popolazione di un piccolo paese accorso per vedere il Papa, che s’apprestava a celebrare la messa. Un popolo fedele per ore in attesa, sotto il sole, sulla spian. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

