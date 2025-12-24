Da Timor est una lezione all' occidente sull' eclissi del sacro

Da Timor Est arriva una riflessione sull’eclissi del sacro nell’Occidente. Un terzo della popolazione di un piccolo paese si riunisce per assistere alla messa del Papa, offrendo uno sguardo semplice e diretto sulla relazione tra fede e comunità. Questa scena richiama l’importanza della spiritualità come elemento di coesione e identità, in un contesto di tradizioni radicate e pratiche condivise.

PAPA IN INDONESIA, TIMOR EST, SINGAPORE/ La fede è una vita che rende liberi - Una Chiesa viva, una lezione all'Occidente Qualche giorno fa la newsletter di un prestigioso quotidiano ha ... ilsussidiario.net

Cristo si è fermato a Timor est - Una distesa infinita di ombrelli bianchi e gialli a riparare una spianata di seicentomila fedeli giunti a Taci Tolu per assistere alla messa celebrata dal Papa. ilfoglio.it

