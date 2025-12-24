Da rifiuti a risorse Fondi regionali per due aziende

La Regione ha selezionato due aziende, Ambro Logistica di Gallarate e La Lavoro e Ambiente di Ternate, per sostenere iniziative di recupero e riutilizzo di rifiuti come risorse. Questi progetti, finanziati tramite fondi regionali, mirano a promuovere pratiche sostenibili e a trasformare materiali di scarto in risorse utili, contribuendo alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo economico locale.

GALLARATE Ci sono anche la Ambro Logistica di Gallarate e La Lavoro e Ambiente di Ternate (nella foto) tra le aziende scelte dalla Regione per sostenere progetti di recupero di materie prime. La Ambro Logistica si vedrà accreditati oltre 284mila euro per il progetto 'PV Circle', focalizzato sul riciclo a secco di pannelli fotovoltaici per il recupero di silicio, rame e alluminio. Lavoro e Ambiente di Ternate invece riceverà un contributo di quasi 700mila euro per il riutilizzo di accumulatori al litio e il recupero di metalli preziosi (neodimio, cobalto, gallio) da magneti e schede elettroniche.

