Da Epifani a Cofferati, i veri senatori a vita sono gli ex sindacalisti.

Nel panorama italiano, molte figure sindacali hanno attraversato ruoli politici di rilievo, diventando veri e propri

Da Luciano Lama a Susanna Camusso. Dalla Cgil al Pci ed eredi, in primis il Pd. E se la porta girevole tra il sindacato e la politica sembra ormai una consuetudine è più che lecito chiedersi cosa farà Maurizio Landini, il cui mandato da segretario generale scade ad agosto del 2026 per sopraggiunti limiti d'età. D'altronde per pronosticare il salto dalle piazze alle Aule del Parlamento basta ripercorrere la storia. A partire dal primo numero uno della Cgil, Giuseppe Di Vittorio. Leader della confederazione rossa dal 1944 al 1957 e - contestualmente - eletto all'Assemblea Costituente e poi deputato del Pci per due legislature. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

