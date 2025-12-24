Cutolo promuove l’Arezzo | Ora quattro acquisti

di Andrea Lorentini "Alla squadra dò 8,5 per il girone d’andata. Eravamo partiti con i favori del pronostico da parte di tutti gli addetti ai lavori e li stiamo rispettando. Siamo in linea con l’obiettivo e in piena corsa per la serie B così come ci eravamo prefissati". Nello Cutolo (nella foto) promuove l’ al giro di boa. La sosta è l’occasione per fare il punto della situazione insieme al direttore sportivo amaranto con un occhio al prossimo mercato. Direttore, è preoccupato per la flessione di dicembre con soli due punti raccolti nelle ultime tre giornate? "Non sono preoccupato perchè è fisiologico un calo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

