Cus brillante a Riccione. Staffette protagoniste.

Si è disputata domenica a Riccione la Coppa Brema, prestigiosa gara a squadre in cui ogni società è chiamata a coprire l'intero programma gare, comprese le due staffette, affidandosi alla completezza e alla disponibilità dei propri atleti. Ottime le prove degli atleti cussini convocati, protagonisti di una giornata intensa e ricca di segnali positivi. Ad aprire la manifestazione è stata Elena Franzoni (2009) con i 200 misti, seguita nel pomeriggio dai 100 farfalla: in entrambe le gare si è avvicinata ai personali fatti registrare solo una settimana prima. Margherita Astolfi ha siglato il personale nel 200 stile libero, per poi superarsi nell'800 stile con uno straordinario 9'12", migliorando di ben 8 secondi il precedente limite: un crono che le vale il record societario assoluto e la sesta posizione provvisoria in Italia per l'annata 2012.

