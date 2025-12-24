Cure sbagliate cosa cambia per i pazienti con la nuova responsabilità sanitaria

Il 16 marzo 2026 entra in vigore la legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale sanitaria. Ci sono voluti sette anni, ma ora entrano pienamente a regime le norme che riorganizzano le aziende sanitarie. Cosa cambia nel concreto lo spiega ai giornali l'avvocato e partner dello studio legale THMR Maruzio Hazan, che ricorda come dal 2026 sarà obbligatorio per le strutture e i professionisti essere dotati di una copertura assicurativa oppure di un sistema alternativo. Tali assicurazioni o forme analoghe servono a risolvere i problemi profondi del sistema sanitario nel momento di un contenzioso.

