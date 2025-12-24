Cultura sociale e servizi Le priorità per il sindaco Angiolini

Il Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Montepulciano riflette le priorità dell’amministrazione, con oltre due milioni e duecentoventimila euro dedicati alle politiche sociali. La delibera, approvata il 22 dicembre a maggioranza, evidenzia l’impegno del sindaco Angiolini nel promuovere progetti che valorizzano cultura, socialità e servizi essenziali per la comunità.

Oltre due milioni e duecentoventimila euro destinati alle politiche sociali. È una delle voci di maggior rilievo del Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Montepulciano, approvato a maggioranza nella seduta del 22 dicembre. Come indica una nota dell’ente, nel 2024 le spese comunali per il sociale ammontavano a 1.831.082 euro mentre la proiezione per il 2026 è di 2.227.226 euro, con un incremento complessivo di circa il 21,6% in soli due anni. Dunque anche la popolazione di Montepulciano, nonostante il benessere che deriva alla comunità da voci favorevoli dell’economia come il turismo (con il complesso dei servizi collegati) e la produzione eno-gastronomica di qualità, si trova a dover ricorrere all’apporto pubblico per l’assistenza agli anziani e alle persone fragili, il sostegno alla prima infanzia e l’accesso ai servizi educativi e abitativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

