Crostacei venduti vivi e bolliti vivi | Animal Law chiede la fine di questa sofferenza

Animal Law Italia si impegna per riconoscere i crostacei come esseri senzienti, promuovendo leggi che evitino sofferenze inutili. La campagna «Dalla parte dei crostacei» invita a riflettere sulla modalità di preparazione di questi animali, spesso venduti vivi o bolliti vivi, e sulla necessità di garantire metodi di uccisione più rispettosi. È un passo importante verso un trattamento più etico e consapevole degli animali marini.

Licia Colò in campo per granchi e aragoste: «Bolliti vivi tra sofferenze inenarrabili. Pensiamoci» - «Chiediamo leggi per vietarne la vendita e la conservazione su ghiaccio mentre sono ancora in vita». msn.com

“Bolliti vivi tra sofferenze atroci, li uccidiamo in un modo terribile”: la rabbia di Licia Colò e l’appello per salvare aragoste e crostacei - La conduttrice sostiene la campagna di Animal Law Italia per vietare pratiche crudeli verso aragoste e astici: "Provano dolore" ... ilfattoquotidiano.it

In questo periodo, tra ricette e consigli per la cena della Vigilia, si parla spesso di crostacei come aragoste, astici e granchi. In molte pescherie vengono venduti ancora vivi, spesso con le chele legate e conservati su ghiaccio, ancora coscienti e capaci di prova - facebook.com facebook

