Crostacei venduti vivi e bolliti vivi | Animal Law chiede la fine di questa sofferenza

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Animal Law Italia si impegna per riconoscere i crostacei come esseri senzienti, promuovendo leggi che evitino sofferenze inutili. La campagna «Dalla parte dei crostacei» invita a riflettere sulla modalità di preparazione di questi animali, spesso venduti vivi o bolliti vivi, e sulla necessità di garantire metodi di uccisione più rispettosi. È un passo importante verso un trattamento più etico e consapevole degli animali marini.

Crostacei sempre più protagonisti della tavola natalizia. Ma quanta sofferenza c'è dietro questa tradizione? Animal Law Italia rilancia la campagna «dalla parte dei crostacei» perché anche questi animali vengano considerati senzienti dalla legge e gli si riconosca il diritto ad essere uccisi senza questo strazio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

