Crostacei venduti vivi e bolliti vivi | Animal Law chiede la fine di questa sofferenza
Animal Law Italia si impegna per riconoscere i crostacei come esseri senzienti, promuovendo leggi che evitino sofferenze inutili. La campagna «Dalla parte dei crostacei» invita a riflettere sulla modalità di preparazione di questi animali, spesso venduti vivi o bolliti vivi, e sulla necessità di garantire metodi di uccisione più rispettosi. È un passo importante verso un trattamento più etico e consapevole degli animali marini.
Crostacei sempre più protagonisti della tavola natalizia. Ma quanta sofferenza c'è dietro questa tradizione? Animal Law Italia rilancia la campagna «dalla parte dei crostacei» perché anche questi animali vengano considerati senzienti dalla legge e gli si riconosca il diritto ad essere uccisi senza questo strazio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: “Bolliti vivi tra sofferenze atroci, li uccidiamo in un modo terribile”: la rabbia di Licia Colò e l’appello per salvare aragoste e crostacei
Leggi anche: “Soffrono come noi, basta mettere le aragoste vive nei pentoloni”: 6 italiani su 10 contro la bollitura dei crostacei vivi, il sondaggio
Crostacei venduti vivi e bolliti vivi: Animal Law chiede la fine di questa sofferenza; Licia Colò: Crostacei bolliti vivi, tra sofferenze atroci. A Natale pensiamoci bene!.
Licia Colò: «Diciamo basta al dolore infinito dei crostacei bolliti vivi» - Licia Colò è la prima testimonial a scendere in campo nella campagna natalizia della coalizione «Dalla parte dei crostacei», promossa da Animal Law Italia e da altre otto associazioni animaliste itali ... msn.com
Licia Colò in campo per granchi e aragoste: «Bolliti vivi tra sofferenze inenarrabili. Pensiamoci» - «Chiediamo leggi per vietarne la vendita e la conservazione su ghiaccio mentre sono ancora in vita». msn.com
“Bolliti vivi tra sofferenze atroci, li uccidiamo in un modo terribile”: la rabbia di Licia Colò e l’appello per salvare aragoste e crostacei - La conduttrice sostiene la campagna di Animal Law Italia per vietare pratiche crudeli verso aragoste e astici: "Provano dolore" ... ilfattoquotidiano.it
In questo periodo, tra ricette e consigli per la cena della Vigilia, si parla spesso di crostacei come aragoste, astici e granchi. In molte pescherie vengono venduti ancora vivi, spesso con le chele legate e conservati su ghiaccio, ancora coscienti e capaci di prova - facebook.com facebook
