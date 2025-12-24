Crosetto gli auguri di Natale ai militari | Siete un punto di riferimento per l’Italia e per me
“Il vostro è un servizio che richiede forza, equilibrio, capacità di resistere alla nostalgia, un impegno non conosce pausa“. Esordisce così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo messaggio di auguri con cui rivolge un pensiero profondo alle famiglie dei militari e alle forze dell’ordine dispiegate in Italia e nel mondo, “a chi vi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Militari italiani in Bulgaria a Natale. Gli auguri di Crosetto
Leggi anche: Il ministro Crosetto in Libano per gli auguri ai militari italiani della missione Unifil
Il Ministro Crosetto incontra i militari italiani in Bulgaria; Il ministro Crosetto in Libano per gli auguri ai militari italiani della missione Unifil; Crosetto stringe la mano a tutti i 740 militari a Novo Selo; Gli auguri del Ministro Crosetto per Natale 2025 - Capodanno 2026.
Natale social del governo. Gli auguri di Crosetto ai militari. Meloni e la rivoluzione del presepe - Il presepe di Giorgia Meloni che “rende più profonde le radici, e una nazione che conosce le proprie radici è una nazione che non ha paura del confronto, né del futuro”. msn.com
Il ministro Crosetto in Libano per gli auguri ai militari italiani della missione Unifil - Attualmente i nostri uomini impegnati all'estero sono circa 9mila, distribuiti in circa 40 missioni internazionali sotto l'egida di Onu, Nato e Ue ... msn.com
Dal COVI il messaggio di Crosetto che va oltre gli auguri: “Mai tanta instabilità dalla Seconda guerra mondiale” - com/shorts/bso4gXu1OTc Dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro de ... infodifesa.it
Ministero della Difesa. . #Natale2025 #Capodanno2026 Gli auguri del Ministro Guido Crosetto. - facebook.com facebook
#TG2000 - #Militari italiani in #Bulgaria a #Natale. Gli auguri di #Crosetto #23dicembre #NATO #news #TV2000 @tg2000it @Esercito @ItalianNavy @MinisteroDifesa @ItalyinBG x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.