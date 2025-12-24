Bloober Team ha annunciato che Cronos: The New Dawn introdurrà una nuova modalità di difficoltà, chiamata Temporal Diver, prevista per l’inizio del 2026. Questa aggiunta, disponibile su tutte le piattaforme, offrirà un’esperienza di gioco più accessibile, rivolta a chi preferisce approcci più semplici. L’introduzione di questa modalità rappresenta un aggiornamento importante per il titolo, pensato per ampliare la fruibilità e soddisfare un pubblico più vasto.

È giunto il momento che aspettavano numerosi fan: Bloober Team ha annunciato che Cronos: The New Dawn avrà un nuovo livello di difficoltà! La nuova modalità, Temporal Diver, verrà lanciata all’inizio del 2026 su tutte le piattaforme, e renderà il gioco più semplice. Il team di sviluppo polacco ha anche annunciato che la colonna sonora originale del gioco è ora disponibile su Steam, accompagnata da un nuovo video musicale ambient che dà vita a ogni melodia inquietante e momento di tensione. Tornando alla modalità Temporal Diver, questa consentirà ai giocatori di adottare un approccio più esplorativo, leggermente diverso dalla modalità di gioco attuale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Cronos: The New Dawn riceverà preso la difficoltà facile, rivela Bloober Team

