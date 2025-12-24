Cronaca risultato gol con Ronaldo sostituito

2025-12-24 20:13:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo ha realizzato il gol del compagno di squadra portoghese Joao Felix prima di essere sostituito nell’intervallo mentre Al-Nassr ha battuto Al-Zawraa nella Coppa AFC a Riad. L’ex ala del Bayern Monaco Kingsley Coman ha raccolto il passaggio di Angelo per portare Al-Nassr in vantaggio al 12? prima che Wesley raddoppiasse il vantaggio della capolista Saudi Pro League tirando da calcio d’angolo sette minuti dopo. Abdulelah Al Amri ha colpito di testa il cross di Joao Felix al 29?, con l’ex attaccante del Chelsea che ha poi pungolato l’intelligente lancio di Ronaldo un minuto prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

