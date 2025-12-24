cronaca poetica di un 25 dicembre in tavola

Il 25 dicembre si apre con un’immagine semplice e suggestiva: la nascita di un bambino, simbolo di speranza e rinascita. In questa cronaca poetica, la scena si svolge in un ambiente domestico, tra gesti quotidiani e momenti di intimità familiare. Un racconto che invita a riflettere sulla semplicità delle tradizioni natalizie, sulla tenerezza delle piccole cose e sulla bellezza di un giorno che unisce storie e sentimenti universali.

«La notte di Natale è nato un bel Bambino, bianco, rosso e tutto ricciolino. Maria lavava, Giuseppe stendeva, il Bimbo piangeva pel freddo che aveva. La neve sui monti cadeva dal cielo, Maria col suo velo copriva Gesù». Una filastrocca semplice e antica, imparata dalla mia nonna e ripetuta a memoria dalle mie figlie, è lo sfondo del mio Natale, di quello di quando ero bambina e di quello di adesso. È la chiave per entrare in casa mia in un giorno in cui il tempo si ferma, e si deve fermare, perché la parola d'ordine è tradizione, nei gesti, nelle parole, nelle ritualità, e ovviamente nel cibo. Da noi Natale è il giorno di Natale, il 25: non ci sono Vigilie, veglie o cenoni.

