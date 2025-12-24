Crollo in cascina lungo il Naviglio Strada chiusa
Un crollo ha interessato una cascina lungo il Naviglio a Cernusco, precisamente in via Cascina Fornace, di fronte al Parco dei Germani. L’incidente è avvenuto ieri, causando la chiusura della strada e la necessità di interventi di sicurezza. La situazione è sotto controllo e non sono stati segnalati feriti. La zona rimane sotto osservazione per verificare eventuali ulteriori rischi.
Crollo improvviso di un vecchio stabile lungo l’alzaia del Naviglio, a Cernusco. È successo ieri a Cascina Fornace, di fronte al Parco dei Germani. “Pericolo“ e il Comune chiude la ciclovia della zona. È successo tutto all’improvviso, una parte disabitata dell’edificio ha ceduto, non ci sono feriti. Sono arrivati subito vigili del fuoco e polizia locale. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area. I pompieri si sono occupati di verificare lo stato dello stabile e hanno concluso che è a rischio. Per questo, il passaggio lungo il Naviglio resterà inagibile. La Cascina ottocentesca è storica, ebbe un ruolo durate la Resistenza: era il punto di ritrovo della 105esima Brigata Garibaldi VII distaccamento divisione Fiume Adda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
