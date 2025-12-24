Crisi Amt via libera del tribunale di Genova alle misure anti-fallimento
La giudice Chiara Monteleone ha confermato il provvedimento che per 120 giorni mette al sicuro l'azienda. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Crisi Amt, via libera del tribunale di Genova alle misure anti-fallimento - Genova – Regalo di Natale per Amt: Chiara Monteleone, giudice del tribunale civile di Genova, ha confermato le misure protettive che mettono l'azienda al riparo da azioni dei creditori per 120 giorni. ilsecoloxix.it
