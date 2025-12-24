Cremonese-Napoli test di fine anno allo Zini | formazioni e diretta tv

Archiviata la Supercoppa Italiana, il Napoli si rituffa subito nella Serie A. Nella 17ª giornata gli azzurri fanno visita alla Cremonese allo stadio Giovanni Zini, con l’obiettivo di chiudere il 2025 con una vittoria pesante. La squadra di Antonio Conte vuole cancellare la sconfitta di Udine dell’ultimo turno di campionato e rilanciarsi nella corsa Scudetto, tenendo conto anche della partita da recuperare contro il Parma per gli impegni in Arabia Saudita. La Cremonese di Davide Nicola arriva invece a questo appuntamento con 21 punti in classifica. Dopo due vittorie importanti contro Bologna e Lecce, i grigiorossi hanno rallentato con la sconfitta contro il Torino e il pareggio contro la Lazio, ma restano una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque, soprattutto in casa. 🔗 Leggi su Como1907news.com

