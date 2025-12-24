Inter News 24 Cragno e l’altezza dei portieri, un falso problema nel calcio moderno tra tecnica, personalità e rendimento reale. Nel corso di un’ampia intervista concessa a TMW, Alessio Cragno, ex portiere di Sassuolo e Cagliari, è tornato su uno dei temi più dibattuti quando si parla di estremi difensori: l’altezza. Un aspetto che, secondo l’estremo difensore classe 1994, viene spesso enfatizzato oltre misura, finendo per diventare un criterio fuorviante nella valutazione di un portiere. Cragno ha spiegato come, nel corso della sua carriera, la questione sia stata più un luogo comune che un reale limite tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cragno e il mito dell’altezza tra i pali: «Sommer? Conta parare, non essere altissimi»

Leggi anche: Yann Sommer: «Tra i pali dell’Inter e i monti della Svizzera, così ritrovo la mia pace»

Leggi anche: Genoa Inter, Chivu conferma Sommer tra i pali: Josep Martinez, invece…

Sampdoria, il ritorno di Cragno, subito tra i pali contro il Modena. Semplici: “Conosco il suo valore” - L’Uomo Cragno è vivo e non vede l’ora di tornare ad arrampicarsi a modo suo tra i pali e le reti delle porte. ilsecoloxix.it

Pali, infortuni e parate di Cragno. Cagliari-Lecce termina 0-0 - Dopo 90 minuti di battaglia, le due squadre non sono riuscite a segnare: 0- m.tuttomercatoweb.com

