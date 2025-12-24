Coulibaly il Sassuolo replica al CT del Mali | Fuori per scelta tecnica

Il comunicato del club neroverde in risposta all’accusa lanciata da Saintfiet “Fuori per scelta tecnica”. Con un comunicato ufficiale, il Sassuolo ha replicato al CT del Mali. In conferenza stampa, dopo la gara con lo Zambia finita 1-1, Saintfiet aveva dichiarato che il terzino dei neroverdi Woyo Coulibaly “era stato accantonato dal suo club dopo che aveva comunicato di voler partecipare a tutti i costi alla Coppa d’Africa “. (AnsaFoto) – Calciomercato.it “In seguito alle dichiarazioni rilasciate dal CT del Mali Tom Saintfiet – recita la nota della società emiliana – l’US Sassuolo Calcio precisa che il calciatore Woyo Coulibaly non ha preso parte alle gare di Serie A solo ed esclusivamente per scelta tecnica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

