Costola del caso Mib | False trasferte in busta paga Imputati tutti assolti o prescritti

Nel caso Mib, relativo alle false trasferte in busta paga, tutti gli imputati sono stati assolti o hanno beneficiato della prescrizione. Durante l’udienza predibattimentale di lunedì, il giudice Antonella Guidomei ha deciso per il non luogo a procedere, ritenendo che non sussistessero sufficienti elementi per una condanna. La vicenda si conclude così con un esito favorevole per gli imputati, confermando l’insussistenza delle accuse.

In parte le contestazioni sono state dichiarate prescritte. E per quelle ancora in ballo, nell’udienza predibattimentale di lunedì mattina il giudice Antonella Guidomei ha pronunciato il non luogo a procedere ritenendo insussistente una ragionevole previsione di condanna. In totale il caso riguardava 164 posizioni tra imprenditori (82) perlopiù di Ravenna e un numero eguale di aziende: tutti accusati di truffa aggravata e continuata in concorso alimentata perlopiù da trasferte di lavoro in busta paga ritenute non veritiere. Si trattava di una costola degli accertamenti della guardia di Finanza sulla Mib Service srl, società ravennate nata nel 2010 con il dichiarato scopo di affiancare gli imprenditori del settore turismo, ristorazione e discoteche ma che - secondo gli inquirenti - aveva imboccato tutt’altra strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

