Costo del lavoro allargato il Napoli ha sforato di 40 milioni | rispetterà la limitazione di gennaio per tutelare il mercato di giugno

Il Napoli ha superato di 40 milioni il limite del costo del lavoro allargato, stabilito dalla nuova commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di Serie A, sostituta della Covisoc. La squadra ha deciso di rispettare le restrizioni di gennaio per tutelare il mercato di giugno, adottando un comportamento prudente e in linea con le nuove direttive per garantire la stabilità finanziaria.

La Gazzetta dello Sport, con Elisabetta Esposito, scrive delle prime decisioni della nuova commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci del club di Serie A (che ha preso il posto della Covisoc). E del rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi che non deve superare lo 0,8. A giugno sarà ancora più basso: 0,7. Il Napoli non si opporrà al mercato a costo zero a gennaio, vuole ridurre qualsiasi rischio per giugno. Scrive la Gazzetta: La Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche (che tra non poche polemiche ha preso il posto della Covisoc) ha fermato due società di Serie A dal poter operare liberamente nel mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

