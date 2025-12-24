Costa a Usa | difendiamo nostra sovranità
20.00 "L'Ue condanna le restrizioni di viaggio imposte dagli Usa a funzionari Ue. Misure sono inaccettabili tra alleati, partner e amici. L'Ue difende con fermezza la libertà di espressione,regole digitali eque e la sovranità normativa" Così il presidente Consiglio Ue, Costa. "La Commissione Ue condanna la decisione Usa di imporre restrizioni di viaggio a cinque cittadini europei, tra cui Breton. La libertà di espressione è un diritto fondamentale in Europa ed è un valore fondamentale condiviso con gli Usa e in tutto il mondo democratico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Visto Usa negato a Breton, l'Europa: «Atto inaccettabile, difendiamo nostra sovranità» Ma la Lega sta con Trump
Leggi anche: Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile tra alleati, violata la nostra sovranità»
Visto Usa negato a Breton. L'Europa protesta: «Atto inaccettabile tra alleati, violata la nostra sovranità» - Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa: «Difendiamo la libertà e le regole». msn.com
Costa, 'Usa non interferiscano su libertà di espressione' - La nostra storia dice che non c'è libertà di espressione senza liberà di informazione, che prevede il ... ansa.it
Costa: ecco perché giugno sarà un «mese decisivo» per le relazioni Usa-Ue - BRUXELLES – L’impegno nella difesa, le sfide nel commercio, il futuro dell’Ucraina. ilsole24ore.com
Che Juve ragazzi!! Giochiamo benissimo, intensi, compatti, difendiamo in 11 e contrattacchiamo Conceicao se ne mangia uno più semplice, poi si fa perdonare con un sinistro incrociato che batte Svilar Far gol a questa Roma è complesso, lo dicono i numeri c - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.