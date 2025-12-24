Costa a Usa | difendiamo nostra sovranità

20.00 "L'Ue condanna le restrizioni di viaggio imposte dagli Usa a funzionari Ue. Misure sono inaccettabili tra alleati, partner e amici. L'Ue difende con fermezza la libertà di espressione,regole digitali eque e la sovranità normativa" Così il presidente Consiglio Ue, Costa. "La Commissione Ue condanna la decisione Usa di imporre restrizioni di viaggio a cinque cittadini europei, tra cui Breton. La libertà di espressione è un diritto fondamentale in Europa ed è un valore fondamentale condiviso con gli Usa e in tutto il mondo democratico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Visto Usa negato a Breton, l'Europa: «Atto inaccettabile, difendiamo nostra sovranità» Ma la Lega sta con Trump

Leggi anche: Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile tra alleati, violata la nostra sovranità»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Visto Usa negato a Breton. L'Europa protesta: «Atto inaccettabile tra alleati, violata la nostra sovranità» - Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa: «Difendiamo la libertà e le regole». msn.com