Così Putin costruisce la sua tecnosfera e sfida l’Occidente

Nel 2025 l’Accademia russa dell’economia nazionale e del servizio pubblico, nota come Accademia presidenziale, ha lanciato una nuova rivista: Gosudarstvo, “Lo Stato”. Alla guida del progetto c’è Andrej Polossin, politologo e direttore scientifico del programma “Dna della Russia”. L’obiettivo è chiaro e a raccontarlo è Le Grand Continent: offrire alle future élite amministrative una piattaforma ideologica che leghi politica, governance e “valori tradizionali” alla sicurezza nazionale. L’editoriale del primo numero parla senza ambiguità di una “guerra contro la Russia” combattuta su quattro fronti, quali Ucraina, economia, tecnologie e spazio cognitivo-ideologico. 🔗 Leggi su Formiche.net

Parla Putin, sullo sfondo una mappa della Russia con le regioni ucraine rivendicate: “Non è vero che rifiutiamo il piano, in Alaska accolte tutte le proposte Trump. Una rapina usare gli asset russi” Leggi l’articolo - https://www.unita.it/2025/12/20/ucraina-la-versi - facebook.com facebook

Oggi la Presidente Meloni riferisce in Aula in vista del Consiglio europeo. È il momento della verità: il Governo vuole costruire un’Europa più forte o vuole rendere l’Italia suddita di Trump e Putin Noi presenteremo una risoluzione chiara e chiederemo a tutte l x.com