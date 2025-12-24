Così Putin costruisce la sua tecnosfera e sfida l’Occidente

24 dic 2025

Nel 2025 l’Accademia russa dell’economia nazionale e del servizio pubblico, nota come Accademia presidenziale, ha lanciato una nuova rivista: Gosudarstvo, “Lo Stato”. Alla guida del progetto c’è Andrej Polossin, politologo e direttore scientifico del programma “Dna della Russia”. L’obiettivo è chiaro e a raccontarlo è Le Grand Continent: offrire alle future élite amministrative una piattaforma ideologica che leghi politica, governance e “valori tradizionali” alla sicurezza nazionale. L’editoriale del primo numero parla senza ambiguità di una “guerra contro la Russia” combattuta su quattro fronti, quali Ucraina, economia, tecnologie e spazio cognitivo-ideologico. 🔗 Leggi su Formiche.netImmagine generica

