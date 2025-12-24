Così la narrazione del Cremlino maschera il fallimento russo in Ucraina

La narrazione ufficiale del Cremlino tende a mascherare le difficoltà e i fallimenti della Russia in Ucraina. Nel contesto di un panorama internazionale segnato da tensioni crescenti, le dinamiche tra Russia, Stati Uniti e alleati europei si sono complicate, influenzando gli equilibri geopolitici. Questa analisi esplora come la comunicazione del Cremlino rifletta e nasconda le sfide affrontate, in un quadro di relazioni internazionali in continua evoluzione.

Dall'insediamento della seconda amministrazione Trump, le relazioni tra Stati Uniti ed i suoi alleati europei sono diventate instabili, imprevedibili e per molti versi conflittuali. Un brusco cambiamento dovuto alla postura assertiva di Washington, alla politica della Casa Bianca sull'Ucraina, con il cambio di fronte che ha portato ad un vero e proprio reset nei rapporti Usa-Russia, alle ambizioni di annessione di Canada e Groenlandia e, di recente, ai dazi che hanno creato i presupposti di una guerra commerciale con l'Unione Europea. Un improvviso divario ideologico che minaccia i principi sui quali si fonda la Nato, i suoi valori, i suoi obiettivi strategici ed i legami transatlantici, soprattutto per quanto concerne la gestione delle crisi e la sicurezza cooperativa.

