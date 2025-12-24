Cos’è Santa Tracker il gioco di Google per seguire Babbo Natale in tempo reale

Ogni anno, quando il Natale si avvicina, una domanda riempie l’aria, soprattutto per i più piccoli: “Dove sarà Babbo Natale in questo momento?”. Per rispondere a questa curiosità millenaria, la tecnologia ci viene in aiuto con un’iniziativa che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo: Google Segui Babbo Natale (o Santa Tracker). Nato nel 2004, questo servizio trasforma l’attesa della Vigilia in un’avventura interattiva, permettendo a tutti di monitorare il magico viaggio di Santa Claus grazie a radar virtuali e dati GPS. L’ispirazione per Google Santa Tracker non è nuova: si rifà a una tradizione che dura dal 1955, quando il NORAD Tracks Santa (un programma del comando aerospaziale nordamericano) iniziò per la prima volta a tracciare Babbo Natale, quasi per caso, dopo un errore di stampa su un giornale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

