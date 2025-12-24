Cos'è il bonus etico che il PSG dovrà pagare a Mbappé | il paradosso da un milione di euro
Il PSG dovrà versare anche il bonus etico a Mbappé da oltre un milione dopo la sentenza del tribunale: perché i parigini si erano imposti per non pagarglielo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Batosta per il Psg dal Tribunale del lavoro di Parigi: dovrà pagare 61 milioni di euro a Mbappé
Leggi anche: Il Psg dovrà pagare 61 milioni di arretrati a Mbappè
