Il wrapped si presenta come un simpatico riepilogo dell'anno basato sulle conversazioni con ChatGPT, tra grafiche colorate e medaglie digitali viene però da chiedersi: ma che fine fanno i nostri dati?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sfera Ebbasta e Bad Bunny i più ascoltati del 2025: cosa rivela davvero lo Spotify Wrapped di quest’anno

Leggi anche: I jailbreak di ChatGPT passano per la poesia: cosa rivela lo studio di Icaro Lab

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Blog | ChatGPT Images sfida Google: in cinque punti il duello tra GPT Image 1.5 e Nano Banana Pro - Info Data; Un gioco Atari del 1979 ha “stracciato” ChatGPT a scacchi. Ecco perché non è davvero importante; Dopo Chatgpt: il futuro dell’AI oltre la bolla. Ecco gli scenari; Apple Music dentro ChatGPT: cosa potremo fare davvero con questa integrazione.

Cosa sa davvero ChatGPT di noi? Il Wrapped (purtroppo) lo rivela - Nel calendario digitale dei rituali di fine anno – da Spotify Wrapped a LinkedIn Highlights – è arrivata anche OpenAI con “Your Year with ChatGPT”: una retrospettiva personalizzata che riassume le ... fanpage.it