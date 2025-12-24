Cosa fare a Milano il 25 e 26 dicembre | eventi presepi e concerti per tutta la famiglia anche gratis
Vivere il Natale a Milano è un’occasione per vivere la città con ritmi diversi, tra tradizione, cultura e momenti da condividere in famiglia, ma cosa fare il 25 e il 26 dicembre? Anche in questi due giorni capoluogo lombardo propone un calendario ricco di appuntamenti, molti dei quali gratuiti, pensati per grandi e piccoli. Dai presepi monumentali alle mostre d’arte, passando per i mercatini e le piste di pattinaggio, le feste diventano l’occasione ideale per riscoprire Milano sotto una luce più intima e festosa. LEGGI ANCHE: Jago, sei cuori per un’umanità condivisa nell’hub di Roma Fiumicino Cosa fare a Milano il 25 e il 26 dicembre: il Presepe Biblico di Baggio. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 24 al 26 ottobre: tutti gli eventi
Leggi anche: Cosa fare a Torino nel weekend del 25 e 26 ottobre: tutti gli eventi (anche gratis) da non perdere
Weekend a Milano: dal 19 al 21 dicembre; Natale e Santo Stefano a Milano: 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025; Cosa fare a Milano il 24 e 25 dicembre: Babbo Natale in gondola, mostre, cinema e gite fuoriporta; Cosa fare a Milano per le vacanze di Natale 2025 con i figli: musei, spettacoli e attività fino alla Befana.
Natale e Santo Stefano a Milano: 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025 - Alberi e presepi da ammirare e fotografare, ma anche piste di pattinaggio sul ghiaccio dove divertirsi in compagnia di amici e familiari. ilgiorno.it
Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concerto, albero olimpico e cosa fare in città - Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concertone ma albero olimpico, mercatini e mille eventi in città. milanofree.it
Cani e Natale, cosa fare e cosa non fare perché anche per lui sia una vera festa - Per gli animali, domestici e non, iniziano da Natale a Capodanno - ilgiorno.it
Non sai ancora cosa fare a Capodanno Vieni al Three Wolf! Dalle 20.30 inizia la cena: un menù pensato per salutare il 2025 e accogliere il 2026 insieme, tra brindisi e voglia di stare bene. Three Wolf - Strada Caldano 98, Caselle Torinese Prenotazio - facebook.com facebook
CHIARIMENTI NECESSARI: USO I SOCIAL PER LAVORO. NON PER ESPORRE LA MIA VITA PRIVATA, COSA CHE MAI FARÒ. COSA DI CUI NESSUNO SA NIENTE Utilizzo i social esclusivamente per la mia attività professionale di giornalista e scrittrice. Qu x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.