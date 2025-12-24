Neres si avvicina alla Seleção con determinazione, segnando un passo importante nel suo percorso. La sua candidatura si rafforza, portando un’opportunità concreta per un ritorno tra le fila della nazionale brasiliana. Con impegno e costanza, il giocatore prova a riconquistare un posto di rilievo, dimostrando di essere pronto a contribuire al successo della Seleção.

"> Bussa alla porta della Seleção, senza clamore ma con decisione. David Neres ha scelto la strada più difficile e più credibile per rientrare nel radar della nazionale brasiliana: continuità, numeri e incidenza nelle partite che contano. La Supercoppa conquistata dal Napoli porta la sua firma, anzi una doppia firma, pesantissima. E come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, quella prestazione ha riacceso un sogno mai davvero accantonato. Trentacinque anni dopo Careca, è stato ancora un paulista a illuminare l’accoppiata scudetto-Supercoppa con una doppietta decisiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Neres e la Seleção: il sogno torna possibile”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Neres mette le ali”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, la coppia che scalda Riyadh: Hojlund e Neres trascinano Conte”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Neres gela la Roma. Il Corriere dello Sport apre sul Napoli: "La legge di Conte" - Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che celebra il successo conquistato dal Napoli contro la Roma. tuttomercatoweb.com

Il Corriere dello Sport esalta la prestazione di #DavidNeres: "Un uomo chiamato Supercoppa. Questo trofeo è soprattutto roba sua. Gol in semifinale, doppietta stratosferica e partita pazzesca in finale. E soprattutto, quanta tecnica, quanta fantasia, quanta quali - facebook.com facebook

Lukaku festeggia come Micheal Jordan e Conceiçao, con il sigaro di rito, la vittoria della Supercoppa #CorrieredelloSport #Lukaku #Napoli #SupercoppaItaliana x.com