Corriere dello Sport | Napoli mercato sotto controllo | gennaio sarà a saldo zero

Il mercato di gennaio del Napoli sarà caratterizzato da prudenza, in linea con l’analisi dell’Authority sui conti al 30 settembre. La gestione finanziaria del club resterà sotto controllo, con l’obiettivo di evitare scostamenti significativi. La strategia prevista mira a mantenere equilibrio e stabilità, evitando operazioni non necessarie. Questa impostazione consentirà al Napoli di affrontare il mercato in modo oculato, senza compromettere le risorse finanziarie a disposizione.

"> Prudenza. È questa la parola chiave che orienterà il mercato di gennaio del Napoli, dopo l’analisi dell’Authority sui conti al 30 settembre. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la valutazione ha evidenziato il superamento della soglia dell’indicatore del costo del lavoro allargato sui ricavi, una situazione che non comporta il blocco delle operazioni ma che impone il principio del saldo zero. In termini pratici, il meccanismo è chiaro: per ogni eventuale entrata sarà necessaria un’uscita di pari valore, in modo da non alterare l’equilibrio dei conti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

