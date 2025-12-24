Corriere dello Sport | Napoli ha un nuovo re

Il Napoli è tornato in città dopo la trasferta, con l’attenzione rivolta alla figura di Antonio Conte, che potrebbe rappresentare un nuovo punto di riferimento per la squadra. La squadra ha raggiunto Capodichino poco dopo le 7, e l’ambiente si prepara a valutare le prossime mosse in vista della stagione. Un cambiamento che potrebbe segnare un nuovo capitolo per i partenopei, con l’obiettivo di consolidare il proprio livello competitivo.

"> Si scrive Conte, si legge re. Il Napoli è rientrato ieri mattina a Capodichino, poco dopo le 7.30, proveniente da Riyadh con un carico speciale in più: la Supercoppa italiana, alta 77 centimetri e pesante sette chili e mezzo. È il terzo trionfo azzurro nella competizione dopo quelli del 1990 e del 2014, il sedicesimo titolo complessivo della storia del club. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sottolineando come per Antonio Conte si tratti del decimo trofeo della sua carriera da allenatore. Il cerchio si chiude dove tutto sembrava essersi incrinato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli ha un nuovo re” Leggi anche: Corriere dello Sport: “La formula del nuovo Napoli: velocità e potenza” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Il nuovo tridente del Napoli profuma già di storia” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Conte in un mese ha ridisegnato una squadra nuova: ecco come Antonio ha rilanciato il Napoli; Neres esclusivo: Il Napoli, la Supercoppa e il mio calcio nato per strada; Napoli-Milan 2-0, la semifinale di Supercoppa Italiana in diretta: gol Neres e Hojlund, Conte in finale; Napoli, il morto è risorto. Corriere dello Sport: “Hojlund, il Napoli ha il suo faro” - Non solo per il gol che chiude i conti, ma per la lettura totale della partita: riferimento costante, perno offensivo, term ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli, la coppia che scalda Riyadh: Hojlund e Neres trascinano Conte” - A Riyadh fa freddo, tra vento tagliente e giornate di pioggia improvvisa, ma il Napoli ha trovato il modo di scaldarsi. napolipiu.com

Zazzaroni ammette: "Ha strameritato il Napoli, complimenti a Conte" - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, tramite un post sul suo profilo Instagram ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna in finale di Supercoppa italiana 2025. tuttonapoli.net

Mainoo ha detto sì al Napoli: ecco cosa sta davvero bloccando l’affare

Il Corriere dello Sport esalta la prestazione di #DavidNeres: "Un uomo chiamato Supercoppa. Questo trofeo è soprattutto roba sua. Gol in semifinale, doppietta stratosferica e partita pazzesca in finale. E soprattutto, quanta tecnica, quanta fantasia, quanta quali - facebook.com facebook

Lukaku festeggia come Micheal Jordan e Conceiçao, con il sigaro di rito, la vittoria della Supercoppa #CorrieredelloSport #Lukaku #Napoli #SupercoppaItaliana x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.