Nel terzo trimestre l'economia americana ha battuto le attese degli analisti. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Commercio, da luglio a settembre il Pil degli Stati Uniti è infatti salito del 4,3%, più del 3,3% previsto, e con un incremento dell'1,1% rispetto al secondo trimestre. Si è trattato del tasso di crescita più elevato degli ultimi due anni. A fare da traino, osserva l'agenzia di statistica del Dipartimento dell'Economia, sono stati i consumi aumentati del 3,5% nel terzo trimestre dopo il balzo 2,5% del secondo trimestre. E anche la spinta delle esportazioni e della spesa pubblica ha contribuito a stimolare la crescita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Corre l'economia Usa, ma cala ancora la fiducia degli americani

Leggi anche: Luis Henrique Inter, cala la fiducia di Chivu: il punto sulle rotazioni degli esterni

Leggi anche: Australia, cresce la regolamentazione crypto ma cala la fiducia: l’adozione rallenta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Corre l'economia Usa, ma cala ancora la fiducia degli americani.

Corre l'economia Usa, ma cala ancora la fiducia degli americani - Trump: "Grazie ai dazi potremo ancora migliorare" ... ilgiornale.it