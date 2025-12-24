Corona | Oltre 100 testimonianze contro Signorini
L’ex agente fotografico, sentito dai pm, annuncia le prime denunce per il conduttore che avrebbe chiesto sesso agli aspiranti famosi. La denuncia c’è e anche il fascicolo. Ma se l’obiettivo era chiudere la bocca a Fabrizio Corona, il rischio concreto è di avergli consegnato un megafono. Perché la mossa di Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello, ovvero la querela per revenge porn presentata dopo che una decina di giorni fa Corona lo ha accusato di aver portato avanti per anni un «sistema» di presunti favori sessuali richiesti a partecipanti del reality (anche nella versione Vip), rischia di trasformarsi in un boomerang giudiziario e mediatico, con un effetto domino che da ieri non dipende più solo dall’ex «re dei paparazzi», ma anche dal Codacons che con un esposto ha chiesto di indagare. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Fabrizio Corona: “Contro Signorini 100 testimonianze e pronte due denunce”
Leggi anche: Caso Signorini, l’interrogatorio di Corona: “Ho più di 100 testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui. Ho fatto i nomi ai magistrati”
Fabrizio Corona: Ho raccolto più di 100 testimonianze contro Signorini; Fabrizio Corona: 100 testimonianze contro Signorini e pronte due denunce; Fabrizio Corona si presenta in Procura e annuncia: Ho raccolto le testimonianze di oltre 100 ragazzi; Caso Signorini, in corso l'interrogatorio di Corona in Procura: al vaglio degli inquirenti altre foto e video non ancora mandati in onda su Falsissimo.
Fabrizio Corona in Procura: “Ho la lista dei nomi di oltre 100 testimonianze contro Signorini” - Martedì 23 dicembre 2025, con oltre mezz’ora di ritardo, Fabrizio Corona si è presentato presso la Procura di Milano per l’interrogatorio da lui richiesto sul caso legato ad Alfonso Signorini e alle a ... mondotv24.it
Fabrizio Corona: "Ho raccolto più di 100 testimonianze contro Signorini" - “Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troverano materiale ... milanotoday.it
Fabrizio Corona: 100 nomi segnalati alla Procura per presunte testimonianze contro Alfonso Signorini - Elenco delle testimonianze raccolte da CoronaFabrizio Corona ha consegnato alla Procura di Milano un fascicolo contenente oltre cento segnalazioni e m ... assodigitale.it
Fabrizio Corona: «Ho cento testimonianze contro Signorini, pronte due denunce»
Fabrizio Corona all'uscita della Procura: «Non credo fossi qui per la mia indagine». Dice di aver parlato a lungo dei presunti reati di Alfonso Signorini e annuncia nuove denunce: «Ho oltre cento testimonianze, entro pochi giorni bussano a casa sua». x.com
La Sicilia. . Fabrizio Corona all'uscita della Procura: «Non credo fossi qui per la mia indagine». Dice di aver parlato a lungo dei presunti reati di Alfonso Signorini e annuncia nuove denunce: «Ho oltre cento testimonianze, entro pochi giorni bussano a casa su - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.