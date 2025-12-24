Cordoglio a Lugo per la morte di Primo Trioschi
Lugo (Ravenna), 24 dicembre 2025 – Cordoglio per la scomparsa del concittadino Primo Trioschi, venuto a mancare ieri, antivigilia di Natale, all’ età di 92 anni. Ad esprimerlo è l'amministrazione comunale di Lugo, che in una nota ricorda come sia stato "un vero punto di riferimento per il mondo motoristico lughese, in quanto titolare della concessionaria 'Trioschi Moto' su via Mentana, da decenni nota tra gli appassionati e non soltanto. Infatti la concessionaria lughese era un ’eccellenza nazionale riconosciuta dai numeri e dalla fama, che andava ben oltre quella territoriale. Ai numerosissimi messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia e ai dipendenti della concessionaria si aggiunge il ricordo affettuoso degli amministratori del Comune di Lugo, per il contributo dato da Trioschi alla passione per i motori, che nella città che ha tra i suoi simboli il Cavallino Rampante è particolarmente identitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Giancarlo Rustichelli è morto, il cordoglio dell'amministrazione comunale di Lugo
Leggi anche: Cordoglio per la morte di Anna Maria Zibordi
Cordoglio dell’Amministrazione comunale di Lugo per la morte di Primo Trioschi, protagonista del mondo dei motori - L'Amministrazione comunale di Lugo esprime cordoglio per la scomparsa del concittadino Primo Trioschi, venuto a mancare nella giornata di martedì 23 ... ravennanotizie.it
Lugo, addio a Primo Trioschi, punto di riferimento per generazioni di motociclisti - La comunità di Lugo piange la scomparsa di un punto di riferimento per gli appassionati del mondo dei motori. corriereromagna.it
Lugo saluta Primo Trioschi, storico volto delle due ruote romagnole - È scomparso nella giornata di martedì 23 dicembre, all’età di 92 anni, lo storico titolare della concessionaria “Tri ... ravennawebtv.it
Lugo: il cordoglio dell’Amministrazione per la scomparsa di Primo Trioschi x.com
Morto a 61 anni il dirigente scolastico del comprensivo di Brisighella. Il cordoglio del mondo della scuola Leggi la notizia: https://risveglioduemila.it/2025/12/morto-a-61-anni-il-dirigente-scolastico-del-comprensivo-di-brisighella-il-cordoglio-del-mondo-de - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.