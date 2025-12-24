cordoglio a lugo per la morte di primo trioschi

Lugo (Ravenna), 24 dicembre 2025 – Cordoglio per la scomparsa del concittadino Primo Trioschi, venuto a mancare ieri, antivigilia di Natale, all’ età di 92 anni. Ad esprimerlo è l'amministrazione comunale di Lugo, che in una nota ricorda come sia stato "un vero punto di riferimento per il mondo motoristico lughese, in quanto titolare della concessionaria 'Trioschi Moto' su via Mentana, da decenni nota tra gli appassionati e non soltanto. Infatti la concessionaria lughese era un ’eccellenza nazionale riconosciuta dai numeri e dalla fama, che andava ben oltre quella territoriale. Ai numerosissimi messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia e ai dipendenti della concessionaria si aggiunge il ricordo affettuoso degli amministratori del Comune di Lugo, per il contributo dato da Trioschi alla passione per i motori, che nella città che ha tra i suoi simboli il Cavallino Rampante è particolarmente identitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

